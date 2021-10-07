Байден продлил на год санкции против Турции из-за вторжения в Сирию

ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Американский президент Джо Байден продлил на год санкции США по Сирии, введенные против Турции в 2019 году, сообщил Белый дом.
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