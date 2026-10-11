Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Самые необычные рассветы в Солнечной системе. Где Солнце восходит десятилетиями

Самые необычные рассветы в Солнечной системе. Где Солнце восходит десятилетиями

На Земле восход солнца — одно из самых надежных явлений природы: можно почти гарантировать, что Солнце поднимется над восточным горизонтом примерно раз в 24 часа, а тем же вечером скроется за западным.

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