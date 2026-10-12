Путин ратифицировал соглашение с Индией об упрощённом трудоустройстве

Документ, подписанный в декабре 2025 года, упрощает порядок трудоустройства граждан России в Индии и индийцев в России, что может помочь предприятиям Калужской области с нехваткой кадров.
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