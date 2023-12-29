Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 590 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • степан дунов
    Браво  Браво Браво !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Как говорят  даже ежу понятно кто крышует  ее и мать. П О З О Р  ..."Других бы уже за...
  • Светлана Рычкова Орлова
    УДАРИТЬ НАДО ПО США....СИЛЬНО УДАРИТЬ https://dzen.ru/a/YFILo6d5NlICiD6GДАВАЙТЕ ЖАЛЕТЬ НА...
  • ПавелЗзаварзин
    Сколько ещё можно пропагандировать эту пляшущую на погибающих героях лошадь? Бедная Россия! Уже западные крикуны вовс..."Других бы уже за...

Да  нам    ещё    учиться  и  учиться   у  Запада   вырезать и  отменять,  вот!

Да  нам    ещё    учиться  и  учиться   у  Запада   вырезать и  отменять,  вот!

В нормальной стране, то есть России, всё должно быть по закону! Слыхали,  граждане?  Нашего  и вашего  Жерара  Депардье   обвинили  в  сексуальных  домогательствах   и  даже  насилии -  аккурат  к  его  75-летию! -      и  начали   отменять  и  отовсюду    вырезать!  Вот  оно что  у  них     на загнивающем  Западе деется, а   некоторые   тут  сидят  как  сычи, и  ноют: "Ах,   ах, Филю   откуда-то  там   вырезали!"  Да  нам    ещё    учиться  и  учиться   у  Запада   вырезать и  отменять,  вот!Однако      учиться у Запада   надо  не  всему     -  кое-какой  западной   шизофрении  надо,  наоборот,   сказать  решительное   нет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Гончаров
Этот &quot;депердье&quot; нам в России и задаром не нужен: он из своей страны к нам сбегал, чтобы дома налоги не платить. Потом от нас сбежал и поливал Россию....
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх