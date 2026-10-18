18 октября в небе Литвы заметили неопознанный объект. Министр обороны Робертас Каунас сообщил, что неблагоприятные погодные условия помешали его идентифицировать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дроны атаковали с...
- Пьяный кубанец дв...
- "Чтобы быть круты...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым