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Елизавета Арзамасова и Илья Авербух впервые вышли в свет с двумя детьми

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух впервые вышли в свет с двумя детьми

29-летняя Елизавета Арзамасова, которая в начале августа стала мамой во второй раз, отметила первый месяц дочери Лии вместе с 50-летним супругом Ильёй Авербухом и трёхлетним сыном Львом.

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