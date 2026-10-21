А логика заключается в следующем. Из Египта под руководством жрецов выходят около миллиона евреев. Ближайшими помощниками жрецов являются левиты, на которых возложена задача формировать из евреев определённый тип человеческого индивидуума.
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