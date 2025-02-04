Трамп заявил, что доволен результатами переговоров с премьером Канады Трюдо

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что остался доволен результатами переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, по итогам которых Оттава согласилась обеспечить безопасность границы с Соединенными Штатами в обмен на приостановку введения пошлин.