На западном побережье Сахалина нашли детеныша нерпы

Бдительные граждане заметили детеныша нерпы на берегу. На вид малышу не больше трех месяцев. Жители обратились в фонд «Зеленый Сахалин», где их успокоили: детеныш здоров, развивается без отклонений, питается сбалансировано и за ним наблюдают.
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