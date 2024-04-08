На западном побережье Сахалина нашли детеныша нерпы

Бдительные граждане заметили детеныша нерпы на берегу. На вид малышу не больше трех месяцев. Жители обратились в фонд «Зеленый Сахалин», где их успокоили: детеныш здоров, развивается без отклонений, питается сбалансировано и за ним наблюдают.