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Кого ещё могут кинуть в украинскую «топку»?

Кого ещё могут кинуть в украинскую «топку»?

Когда я смотрю, как всё новое пушечное мясо с жёлто-синим шевроном бросают в мясной штурм, пока батальон «Монако» в обнимку со своими эскортницами залихватски запевает «Ще не вмерла» во французских Альпах, мне вспоминается один комичный случай.

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