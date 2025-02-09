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Царьград

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"Чичиков современности": Нардеп Дубинский рассказал, в чём Зеленский по-настоящему хорош. Пришлось обратиться к Гоголю

"Чичиков современности": Нардеп Дубинский рассказал, в чём Зеленский по-настоящему хорош. Пришлось обратиться к Гоголю

Депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал нелегитимного президента Украины "величайшим Чичиковым современности" и раскрыл преступную схему Владимира Зеленского.

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