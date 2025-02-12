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Царьград

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Русский турист оказался в реанимации за минуты до вылета из Пхукета: Теперь его семья должна миллион рублей

Русский турист оказался в реанимации за минуты до вылета из Пхукета: Теперь его семья должна миллион рублей

У гражданина России случился инфаркт перед вылетом домой. Сейчас он в комеПо информации телеграм-канала SHOT, 7 февраля в аэропорту Пхукета гражданину России стало резко плохо.

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