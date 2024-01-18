﻿В Туле мужчина решил убить свою пожилую тещу и поджег ее дом

В Туле 36-летний мужчина окажется на скамье подсудимых сразу по трем преступлениям УК РФ. В пьяном состоянии неприязнь к матери его жены настолько усилилась, что он решил убить ее и поэтому поджег дом, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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