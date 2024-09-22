Полицейские застрелили водителя за отказ выйти из машины после ДТП

ТАСС/dpa/picture-alliance/Clara Margais Правоохранители Нью-Йорка застрелили водителя автомобиля после того, как он, пытаясь сбежать от погони, врезался в две служебных и одну гражданскую машину и отказался выходить из салона.
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