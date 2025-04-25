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Армения разрывает последние связи с Россией

Армения разрывает последние связи с Россией

Сегодня в Ереване прошли консультации руководства энергетического сектора Армении с послом США и представителями американской корпорации по атомной энергии Westinghouse.

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