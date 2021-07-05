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Со 100-мегапиксельной камерой Hasselblad, Snapdragon 888 Plus и экраном LTPO OLED 120 Гц. OnePlus 9T уже готовится к выпуску

Со 100-мегапиксельной камерой Hasselblad, Snapdragon 888 Plus и экраном LTPO OLED 120 Гц. OnePlus 9T уже готовится к выпуску

В распоряжении источника появились подробности о перспективном флагмане OnePlus – модели OnePlus 9T. Ожидается, что она выйдет в третьем квартале (ориентировочно – в сентябре) и сохранит главную особенность нынешних флагманов – камеру Hasselblad.

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