Мария Захарова прокомментировала покушение на Трампа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала покушение на Дональда Трампа. по её словам Вашингтон стимулирует разжигание ненависти к тем или иным политическим оппонентам - такое сообщение дипломат разместила в своем telegram-канале.
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