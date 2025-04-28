Украинский ОТРК «Сапсан»: без перспектив и под угрозой

Макет самоходной пусковой установки «Сапсан» на параде, 2018 г. Фото Wikimedia CommonsНачиная с девяностых годов, Украина пыталась создать свой собственный оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой.
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