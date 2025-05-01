«Черный список» подарков на бумажную, деревянную и другие годовщины свадьбы, чтобы не разрушить брак Алёна Юрьева Каждый прожитый в браке год имеет своё название — ситцевая, деревянная, серебряная, золотая и даже дубовая свадьба.