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«Арсенал» предложил «Шахтеру» 70 млн евро за Мудрика. Клубы обсуждают бонусы

«Арсенал» сделал «Шахтеру» официальное предложение о трансфере вингера Михаила Мудрика. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, лондонцы готовы заплатить около 70 млн евро, а также включить в сделку бонусы.

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