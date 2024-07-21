Покорить волну, устроить велогонку или пикник: как провести ярко это лето в Казани

Лето тоже не сбавляет скорость, середина июля — экватор самого теплого времени года пройден. Но все ли жители Казани и гости столицы проводят его активно? В пригороде можно покорить волну, к примеру на сапбордах, можно устроить и гонку с ветром, рассекая по водной глади озер.
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