Покорить волну, устроить велогонку или пикник: как провести ярко это лето в Казани

Лето тоже не сбавляет скорость, середина июля — экватор самого теплого времени года пройден. Но все ли жители Казани и гости столицы проводят его активно? В пригороде можно покорить волну, к примеру на сапбордах, можно устроить и гонку с ветром, рассекая по водной глади озер.