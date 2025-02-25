В Липецке полицейские провели информационную акцию «Будь в форме» для будущих выпускников общеобразовательной школы

В рамках информационной акции «Будь в форме» сотрудники отдела профессиональной подготовки Управления по работе с личным составом УМВД России по Липецкой области информируют будущих выпускников школ о порядке поступления и условиях обучения в образовательных организациях системы МВД России.
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