В Екатеринбурге подготовили выставку, посвященную погибшему военкору

Выставку, посвященную памяти погибшего год назад военкора Ростислава Журавлева, 22 июля подготовили в Доме журналиста в Екатеринбурге, сообщается в Telegram-канале Свердловского творческого союза журналистов.
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