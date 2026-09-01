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Регионы России

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Украина потеряла выход к морю из-за ударов ВС России по Одессе

Украина потеряла выход к морю из-за ударов ВС России по Одессе

Представители Министерства обороны Украины сообщили, что в ночное время российские подразделения нанесли скоординированный удар по объектам военно-промышленной и портовой инфраструктуры, располагающимся на территории Украины.

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