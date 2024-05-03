Каждый пятый россиян считает слишком длинными майские праздники

Каждый пятый россиянин считает майские выходные слишком длинными и выступает за их сокращение. Из них свыше четверти — в основном мужчины — опасаются рисков для здоровья в связи с образом жизни, к которому могут располагать праздники, выяснил "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась "Газета.
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