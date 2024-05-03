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Каждый пятый россиян считает слишком длинными майские праздники

Каждый пятый россиян считает слишком длинными майские праздники

Каждый пятый россиянин считает майские выходные слишком длинными и выступает за их сокращение. Из них свыше четверти — в основном мужчины — опасаются рисков для здоровья в связи с образом жизни, к которому могут располагать праздники, выяснил "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась "Газета.

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Комментарии
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М
ММ
У студентов нынче выходные только 1 мая и 9 мая! О каких длинных выходных речь??
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14 час.

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