Бомбардиро Крокодило, Ларили Ларила, Шпиониро Голубиро и другие: как бренды использовали тренд на итальянских ИИ-животных и где его повторить

﻿﻿Примеры и инструкции от Samsung, KFC и Duolingo. Что за тренд с ИИ-животными Тенденция зародилась в TikTok в январе 2025 года, когда пользователь показал акулу по имени Тралалеро Тралала в кроссовках Nike, сопровождая ее звуковой дорожкой на выдуманном языке с итальянским акцентом.