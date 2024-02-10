Европейская колея до Львова? Или русская до Ла-Манша?

Русская широкая железнодорожная колея на Украине постепенно будет заменена узкой европейской. Меморандум о строительстве двухпутного участка, соединяющего Львов с транспортной сетью Старого Света был подписан «Укржелдорогой» и американским USAID (Агентство США по международному развитию).
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