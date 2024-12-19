👆вона как 😅 А помнится, журналисты "Нью-Йорк Таймс", Радио " Свобода" спрашивали у меня в августе 2022 года, сколько детей мы незаконно отобрали у родителей и вывезли на территорию России.
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👆вона как 😅 А помнится, журналисты "Нью-Йорк Таймс", Радио " Свобода" спрашивали у меня в августе 2022 года, сколько детей мы незаконно отобрали у родителей и вывезли на территорию России.