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Германия и Израиль не забили два пенальти за пять минут: промах Мюллера и сэйв Траппа

Сборные Германии и Израиля обменялись ударами с пенальти в конце товарищеской игры. На 89-й минуте немецкий хавбек Томас Мюллер попал в штангу, нанося удар с одиннадцатиметровой отметки после фола полузащитника Суна Менахема на форварде Лукасе Нмече.

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