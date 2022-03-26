Германия и Израиль не забили два пенальти за пять минут: промах Мюллера и сэйв Траппа

Сборные Германии и Израиля обменялись ударами с пенальти в конце товарищеской игры. На 89-й минуте немецкий хавбек Томас Мюллер попал в штангу, нанося удар с одиннадцатиметровой отметки после фола полузащитника Суна Менахема на форварде Лукасе Нмече.