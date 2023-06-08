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Пресс-секретарь Гутерриша Дюжаррик отказался комментировать критику от Зеленского за реакцию ООН на разрушение Каховской ГЭС

Пресс-секретарь Гутерриша Дюжаррик отказался комментировать критику от Зеленского за реакцию ООН на разрушение Каховской ГЭС

Стефан Дюжаррик, официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, отказался комментировать критику от украинского президента Владимира Зеленского за реакцию всемирной организации на разрушение Каховской гидроэлектростанции.

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