Опубликованы кадры из салона утонувшего в Петербурге автобуса за секунды до падения

В Сети появились кадры с автобусом, который утонул 10 мая в реке Мойке в Санкт-Петербурге. Записи с камер внутри автобуса за секунды до падения Авария произошла в районе Большой Морской улицы у Поцелуева моста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии