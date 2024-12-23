Жена бывшего президента Сирии Башара Асада, Асма Асад, собирается расторгнуть брак и покинуть Россию.
Супруга Башара Асада хочет покинуть РФ
Комментарии
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Владимир Аверков
глупая женщина...её там так возьмут в оборот,что небо с овчинку покажется...полупиндосы умеют и не таких раскручивать...
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18 час.
ап
анатолий панов
да пусть хоть обои валят, мне кажется никто сильно горевать нестанет.
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17 час.
ВД
Вовладар Даров
Бред
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12 час.
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