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Фернандо Алонсо: «В следующем году сократить отрыв нереально, но можно заложить фундамент на будущее»

Новобранец «Астон Мартин» Фернандо Алонсо надеется помочь английской команде прибавить в скорости.  «Верю, что могу изменить ситуацию, когда речь идет о важнейших эпизодах в гонках или опыте.

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