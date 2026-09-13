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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хамзат Чимаев про реванш со Стриклендом: «Есть жажда отомстить, но поражение – моя вина»

Экс-чемпион UFC Хамзат Чимаев рассказал, как на него повлияло поражение от Шона Стрикленда . «Я особо не задумывался о поражении, что проиграл и мотивация упала.

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