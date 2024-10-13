Востоковед: Премьер Японии обсуждает возможность отказа от табу на ядерные удары США

Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба, возможно, положил начало процессу изменения устоявшихся табу, которые долгое время существовали в Токио, считает Олег Казаков, старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН.
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