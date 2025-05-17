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«Ветераны России» предлагают вернуть Волгограду историческое наименование Сталинград и изменить статуса города с областного центра на город федерального значения

«Ветераны России» предлагают вернуть Волгограду историческое наименование Сталинград и изменить статуса города с областного центра на город федерального значения

С приходом к власти в СССР Никиты Хрущёва, того самого генсека, который «подарил» Крым Украинской ССР, из нашей истории стали вымарывать имя Иосифа Виссарионовича Сталина, обвиняя его во всех смертных грехах и всячески очерняя.

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Комментарии
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Meerflieger
Что, шизофреник нерусский, так и не научился знаки препинания правильно расставлять, как в РУССКОМ языке положено?🤔😉😃
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9 час.
Алексей Тан
А ты галоперидол то, прими!...прими.
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9 час.
Meerflieger
Так он тебе не помогает... 🤔😉😃
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8 час.
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