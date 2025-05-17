«Ветераны России» предлагают вернуть Волгограду историческое наименование Сталинград и изменить статуса города с областного центра на город федерального значения

С приходом к власти в СССР Никиты Хрущёва, того самого генсека, который «подарил» Крым Украинской ССР, из нашей истории стали вымарывать имя Иосифа Виссарионовича Сталина, обвиняя его во всех смертных грехах и всячески очерняя.