Новый глава администрации Тайваня должен сделать серьезный выбор между мирным развитием и конфронтацией - представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня

Пекин, 15 мая /Синьхуа/ -- Новый лидер Тайваня должен серьезно отнестись и сделать четкий выбор между мирным развитием или конфронтацией между двумя сторонами Тайваньского пролива, заявил в среду официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.