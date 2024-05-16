Новый глава администрации Тайваня должен сделать серьезный выбор между мирным развитием и конфронтацией - представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня

Пекин, 15 мая /Синьхуа/ -- Новый лидер Тайваня должен серьезно отнестись и сделать четкий выбор между мирным развитием или конфронтацией между двумя сторонами Тайваньского пролива, заявил в среду официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.
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