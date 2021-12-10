Россиянка познакомилась с украинками на отдыхе и удивилась слухам про Крым

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Российская туристка поговорила с украинками на отдыхе в Египте и удивилась слухам о Крыме Россиянка познакомилась с украинскими туристками на отдыхе в Египте и удивилась слухам, которые рассказали ей девушки про Крым.