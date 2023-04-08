Без резких движений: петербуржцам напомнили правила поведения при встрече со змеями

Пресмыкающиеся начали выходить из спячки в Петербурге и Ленобласти с приходом теплой погоды. Жители Ленинградской области и Северной столицы все больше рискуют наткнуться на змей, которые начали просыпаться с наступлением плюсовых температур.
Пресмыкающиеся начали выходить из спячки в Петербурге и Ленобласти с приходом теплой погоды. Жители Ленинградской области и Северной столицы все больше рискуют наткнуться на змей, которые начали просыпаться с наступлением плюсовых температур.
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