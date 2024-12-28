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Россия заявила о фиксировании фактов применения Киевом токсичных химикатов

Россия заявила о фиксировании фактов применения Киевом токсичных химикатов

Россия продолжит фиксировать и доводить до сведения государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и членов ООН данные о применении Киевом токсичных химикатов против российских военнослужащих и гражданского населения.

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СК
Сергей Карабухин
!!! Гнида-фашист-наркоман-ПРОСРОЧЕННЫЙ-Зеленский – преступник, судить и расстрелять – за преступления – совершённые перед своим народом и перед человечеством!
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