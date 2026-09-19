Дмитриев назвал энергетический кризис в Европе крупнейшим в её истории

Европа столкнулась с самым серьёзным энергетическим кризисом за всю свою историю. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя ситуацию с топливом во Франции.