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Мировое обозрение

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Дмитриев назвал энергетический кризис в Европе крупнейшим в её истории

Дмитриев назвал энергетический кризис в Европе крупнейшим в её истории

Европа столкнулась с самым серьёзным энергетическим кризисом за всю свою историю. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя ситуацию с топливом во Франции.

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