На форуме-фестивале «Москва 2030» представят планы развития бизнеса и инноваций

Москва не только столица России — это локомотив цифровизации в стране и на всем континенте. Основные направления развития города предусматривают использование искусственного интеллекта (ИИ), интернета вещей, блокчейна, нейроинтерфейсов и других передовых технологий для создания комфортной и безопасной городской среды.
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