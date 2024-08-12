На форуме-фестивале «Москва 2030» представят планы развития бизнеса и инноваций

Москва не только столица России — это локомотив цифровизации в стране и на всем континенте. Основные направления развития города предусматривают использование искусственного интеллекта (ИИ), интернета вещей, блокчейна, нейроинтерфейсов и других передовых технологий для создания комфортной и безопасной городской среды.