Воронежцам рассказали о новых схемах инвестиционного мошенничества

Злоумышленники используют мессенджеры и соцсети, предлагая «проверенные» платформы для инвестиций. Сначала выводят небольшую прибыль, а при попытке вывести крупные суммы требуют оплатить налоги, комиссии или страховку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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