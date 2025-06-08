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Студент из Адыгеи возглавил образовательную программу всероссийского патриотического проекта

Студент из Адыгеи возглавил образовательную программу всероссийского патриотического проекта

В рамках масштабной экспедиции «Непокоренные», прошедшей через семь городов от Минска до Севастополя, образовательную программу возглавил студент Майкопского государственного технологического университета Павел Дорошенко.

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