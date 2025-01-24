НАТО наращивает военный потенциал на границах Союзного государства России и Белоруссии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Шойгу рассказал об усилении НАТО на границах Союзного государства
Комментарии
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W
Walery
Зачем рассказал... или мы сами не видим? Этому Шойгу Сирией бы заняться, где он всё всё буквально просрал... = отмыться бы!.
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16 час.
Evgenija Palette
Да он же никакой не генерал. А - самозванец. (уверовавший в пьяное распоряжение Ельцина, когда он ему генерала пожаловал, несмотря на то, что эта КУРНОСАЯ ПЯТКА ни дня не служил в Армии. Он способен только за Государственный счет ДВОРЦЫ СЕБЕ СТРОИТЬ, да БАБ ЗА СИСЬКИ ДЕРГАТЬ... СДЕЛАЛИ, СУКИ, СЕБЕ РАЙ... ( в надежде, что янки посадят этих плебсов за свой стол...).
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14 час.
Janina Ladyinblack
ПОслушайте, если Вы не знаете структуру Российских государственных служб, но не стоит выставлять себя неучем, повторяя за болотными либерастами то, что они воняют и распространяют по сетям, тем более выделяя кажущиеся Вам умными фразочки капсами. В России много служб, имеющих военизированную структуру, и где есть генералы. Шойгу не самозванец, с момента Ельцына прошло 25 лет, он что всё время был "самозванцем"? Ну Вы хоть в вашей ненависти к Шойгу, которого Вы вообще не знаете, а только читаете всякую хрень, дворцы его не видели, баб за сиськи вместе с ним не дергали - или он Вас дергал? Где? Когда? Видео имеется? - ну хоть читайте, что пишете, и аккуратней с тем, чему сами не были свидетелем - это клевета, за которую можно хорошо попасть, а насчет "генеральства" - биографию Шойгу в вашей любимой Википедии прочтите и осознайте, генерал чего Шойгу, и когда им стал, и, главное, был ли при этом Ельцын))). На должности Министра Обороны, которую занимал Шойгу не обязательна фигура именно военного генерала, именно это сейчас показывает Белоусов. А что семейка Шойгу со своими сотоварищами воры и коррупционеры, так это уже показывают соответствующие прокурорские структуры, постепенно добираясь до всех его бывших заместителей, и до него в свое время доберутся. Главное, чтоб эти структуры собрали как можно больше доказательств, чтоб отвертеться им не удалось, поэтому пусть не спешат, а работают.
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14 час.
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