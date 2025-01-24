Шойгу рассказал об усилении НАТО на границах Союзного государства

Janina Ladyinblack

ПОслушайте, если Вы не знаете структуру Российских государственных служб, но не стоит выставлять себя неучем, повторяя за болотными либерастами то, что они воняют и распространяют по сетям, тем более выделяя кажущиеся Вам умными фразочки капсами. В России много служб, имеющих военизированную структуру, и где есть генералы. Шойгу не самозванец, с момента Ельцына прошло 25 лет, он что всё время был "самозванцем"? Ну Вы хоть в вашей ненависти к Шойгу, которого Вы вообще не знаете, а только читаете всякую хрень, дворцы его не видели, баб за сиськи вместе с ним не дергали - или он Вас дергал? Где? Когда? Видео имеется? - ну хоть читайте, что пишете, и аккуратней с тем, чему сами не были свидетелем - это клевета, за которую можно хорошо попасть, а насчет "генеральства" - биографию Шойгу в вашей любимой Википедии прочтите и осознайте, генерал чего Шойгу, и когда им стал, и, главное, был ли при этом Ельцын))). На должности Министра Обороны, которую занимал Шойгу не обязательна фигура именно военного генерала, именно это сейчас показывает Белоусов. А что семейка Шойгу со своими сотоварищами воры и коррупционеры, так это уже показывают соответствующие прокурорские структуры, постепенно добираясь до всех его бывших заместителей, и до него в свое время доберутся. Главное, чтоб эти структуры собрали как можно больше доказательств, чтоб отвертеться им не удалось, поэтому пусть не спешат, а работают.