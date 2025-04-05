СМИ: Куйвашев стал фигурантом уголовного дела

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о преступлении коррупционной направленности, с ним несколько дней идут следственные действия, утверждает газета «Коммерсант» со ссылкой на несколько анонимных источников, официальных подтверждений пока нет.
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