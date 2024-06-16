Результаты фестиваля спорта IRONSTAR TYUMEN 2024

15 и 16 июня в Тюмени впервые прошел фестиваль спорта IRONSTAR TYUMEN 2024. В субботу состоялись соревнования по триатлону на «полужелезной» (1,93 км плавание + 90 км велогонка + 20 км бег) и «олимпийской» (1,7 км плавание + 40 км велогонка + 10 км бег) дистанциях.
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