Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Драго Боснич: Америка цинично надругалась над Европой, торгуя с Россией всем, чем ей надо

Драго Боснич: Америка цинично надругалась над Европой, торгуя с Россией всем, чем ей надо

  США снова освобождают банки РФ от санкций для покупки себе жизненно важных товаров Когда Россия наконец начала стратегическое контрнаступление против агрессии НАТО в Европе, коллективный Запад во главе с США поклялся «изолировать» ее и «вывести из строя» российскую экономику.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
Как Хозяин (сша) решит, так для баранов (ЕС) и будет.
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14 час.
Waldemar Sprawedliwij
Я не буду аппелировать цифрами,но скажу только одно. Без России и Путина,никогда не будет мира на этой планете. Дай БОГ,здоровья этому человеку,которого можно назвать - восставшим из пепла,тому,кто нашу Россию поднял. Я не являюсь гражданином России,но я родился в СССР и Россия,для меня есть моя Родина и я-горд за Россию.
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14 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
А что вы хотите от этой идиотка фон Дер ляйн?  Недогениколог в недоэкономике.
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3 час.

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