Драго Боснич: Америка цинично надругалась над Европой, торгуя с Россией всем, чем ей надо

Waldemar Sprawedliwij

Я не буду аппелировать цифрами,но скажу только одно. Без России и Путина,никогда не будет мира на этой планете. Дай БОГ,здоровья этому человеку,которого можно назвать - восставшим из пепла,тому,кто нашу Россию поднял. Я не являюсь гражданином России,но я родился в СССР и Россия,для меня есть моя Родина и я-горд за Россию.