В Калужской области найдена самая дорогая квартира

Самая дорогая на сегодняшний день квартира площадью 83.2 м² в Калужской области продается за 36 миллионов рублей, сообщает популярный портал по продаже недвижимостиПо данным популярного портала по продаже недвижимости, самая дорогая квартира в Калужской области продается за 36 миллионов рублей.