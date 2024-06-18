В Калужской области найдена самая дорогая квартира

Самая дорогая на сегодняшний день квартира площадью 83.2 м² в Калужской области продается за 36 миллионов рублей, сообщает популярный портал по продаже недвижимостиПо данным популярного портала по продаже недвижимости, самая дорогая квартира в Калужской области продается за 36 миллионов рублей.
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