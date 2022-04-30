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Плата за свои действия: обнародована истинная причина заболевания Анастасии Заворотнюк

Плата за свои действия: обнародована истинная причина заболевания Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк уже несколько лет упорно борется с онкологическим заболеванием. Всё это время актриса не появляется на публике и не выходит на связь.

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